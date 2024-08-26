Новосибирский ученый рассказал, что конец света неизбежен

Новосибирский ученый Петр Лукин заявил, что общество не сможет существовать долго. Он предупредил, что в ближайшие сто миллионов лет наша планета может исчезнуть.

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Петр Лукин, член Федерации космонавтики, опроверг несколько теорий, в которые верило человечество. Одна из таких теорий — конец света. Например, одна из версий гласила, что Вселенная прекратит свое существование из-за Великого сжатия. Однако на самом деле Вселенная продолжает расширяться. Другая версия предполагала, что Вселенная погибнет из-за тепловой смерти, превратившись в туман без звезд и холодный.

Петр Лукин уверен, что человечество в любом случае обречено на гибель. Жизнь на Земле напрямую зависит от Солнца, которое проживет еще около 4,5 миллиарда лет. За сто миллионов лет Солнце станет гораздо мощнее, что приведет к исчезновению воды на Земле, а затем и к полному исчезновению планеты, пишет atas.info.