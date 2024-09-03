Неделя в Сочи «на широкую ногу» москвичам обошлась в 300 тысяч рублей

Москвичи решили поехать в Сочи на неделю и ни в чем себе не отказывать. Такая семидневка обошлась им в 300 тысяч рублей — чуть больше 40 тысяч на день.

Пара сняла отель у моря, ела в ресторанах, отдыхала на «Розе Хутор», интересно и активно проводила время.

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Во время «праздника жизни» курортники не считали деньги, взялись за это дело только дома. Весь отдых обошелся в 278 тысяч рублей.

Чуть меньше половины бюджета ушло на проживание в гостинице с бассейном и завтраком, перелет вышел на 72 тысячи рублей, 50 тысяч рублей москвичи потратили на рестораны и кафе. Остальное — услуги такси и развлечения, мелкие покупки — около 30 тысяч рублей, пишет u-f.ru.