Осенние отпускники чаще всего ездят в Сочи, Анапу и Санкт-Петербург

Несмотря на то, что пик туристического сезона пройден,
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Большой спрос у путешественников бархатного сезона есть на Анапу. На песочный курорт приходится 12% резерва. В тройку самых популярных направлений на сентябрь-октябрь вошел и Санкт-Петербург.
Что касается Сочи, то в начале осени средняя цена ночи в отеле составляет около 4 тысяч рублей, отпускники проводят у Черного моря больше недели. В рейтинг попали и Геленджик с Кабардинкой, а также Архипо-Осиповка, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков сервиса «Твил.ру».
Ранее стало известно о том, что в Сочи
Читайте также: