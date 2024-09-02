Осенние отпускники чаще всего ездят в Сочи, Анапу и Санкт-Петербург

Несмотря на то, что пик туристического сезона пройден, Сочи продолжает оставаться самым популярным направлением для туристов, которые не успели отдохнуть. Курорт стал самым востребованным на сентябрь текущего года. Почти треть бронирование приходится именно на него.

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Большой спрос у путешественников бархатного сезона есть на Анапу. На песочный курорт приходится 12% резерва. В тройку самых популярных направлений на сентябрь-октябрь вошел и Санкт-Петербург.

Что касается Сочи, то в начале осени средняя цена ночи в отеле составляет около 4 тысяч рублей, отпускники проводят у Черного моря больше недели. В рейтинг попали и Геленджик с Кабардинкой, а также Архипо-Осиповка, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков сервиса «Твил.ру».