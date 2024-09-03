Во Владивостоке во время проведения ВЭФ-2024 чебуреки подорожали до 2 750 рублей

Во Владивостоке сегодня, 3 сентября, стартовал Восточный экономический форум, во время которого рестораны решили сделать выручку. Многие точки общественного питания заметно переписали прайсы.

К примеру, быстро сориентировался один из ресторанов на Русском острове. Коммерсанты повысили стоимость своих блюд в 3-4 раза.

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Сейчас в заведении, если хочется отведать чебурек, то придется оставить 2 750 рублей, если закажешь картофельное пюре, то принесут чек в полторы тысячи рублей. Суп том ям обойдется в 4 250 рублей, борщ заметно дешевле — 2 375 рублей.

Тем, кому захочется и десерта, нужно иметь в кошельке еще от 2 800 до 4 800 рублей за порцию, пишет vladivostok1.ru.