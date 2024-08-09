Под Ростовом может исчезнуть уникальное поселение меотов

Уникальное поселение меотов под Ростовом находится под угрозой исчезновения из-за строительства и кладбища. Археологи Ростова выразили обеспокоенность судьбой этого памятника эпохи меотов в Каратаево. Часть городища уже заняли кладбище и храм, и существует риск полного застраивания территории без проведения необходимых исследований.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Краеведы призывают остановить уничтожение этого исторического места и преобразовать его в музей под открытым небом.

Небольшой поселок Каратаево, который сейчас входит в состав Ростова, в первые века нашей эры имел важное стратегическое значение для меотов. Этот народ, живший на Кубани, в итоге решил переселиться в степи Донского края, чтобы контролировать греко-сарматскую провинцию, включая Танаис и поселения в пределах современного Ростова.

Постоянные археологические исследования в этом городище не проводились. Однако 13 лет назад благодаря экспедиции «Донского археологического общества» краеведческий музей региона получил ряд ценных экспонатов, обнаруженных во время раскопок поселения.

Ранее стало известно о том, что в Ростове раскопали останки людей, которые жили во времена чумы.

По материалам 1rnd.ru.