С 2025 года приезжающие в Ростов туристы должны будут платить налоговый сбор

Туристы, которые будут приезжать в Ростов-на-Дону , с 2025 года должны будут отдавать обязательно сбор. Такое решение приняли в городской администрации.

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Дело в том, что Госдума этим летом разрешила регионам вводить такой туристический налог на свое усмотрение.

Собираемые с путешественников деньги будут направлять на обустройство городской инфраструктуры, чтобы сделать ее более комфортной для приезжающих из других областей.

Максимальная налоговая ставка в предстоящем году будет установлена в 1% от стоимости номера. С каждым годом сбор будет увеличиваться. Минимальная сумма налога составит сто рублей.

Предполагается, что налог принесет в казну в 2025 году больше 100 миллионов рублей, передает «ДОН 24».