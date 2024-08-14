С 2025 года приезжающие в Ростов туристы должны будут платить налоговый сбор

Туристы, которые будут приезжать в
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Дело в том, что Госдума этим летом разрешила регионам вводить такой туристический налог на свое усмотрение.
Собираемые с путешественников деньги будут направлять на обустройство городской инфраструктуры, чтобы сделать ее более комфортной для приезжающих из других областей.
Максимальная налоговая ставка в предстоящем году будет установлена в 1% от стоимости номера. С каждым годом сбор будет увеличиваться. Минимальная сумма налога составит сто рублей.
Предполагается, что налог принесет в казну в 2025 году больше 100 миллионов рублей, передает «ДОН 24».
Ранее стало известно, что Черное море
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