Новосибирцы заметили подорожание картонного Шуфутинского перед 3 сентября

Перед 3 сентября — днем, когда горят костры рябин, на маркетплейсах начали дорожать ростовые картонные фигуры Михаила Шуфутинского. Об этом заговорили жители
Вероятно, коммерсанты захотели сделать выручку на дате, когда чуть ли не каждый россиянин включает эту грустную песню. Впервые она была исполнена больше 30 лет назад.
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Картонные изображения Шуфутинского подорожали почти на 10 процентов, дойдя до 2,5 тысячи рублей. Фигура музыканта стоит дороже, чем аналогичная, но Владимира Путина, Ярослава Дронова и Валерия Меладзе.
Некоторые клиенты маркетплейсов действительно интересуются макетами Шуфутинского, хоть и отмечают, что качество могло быть и получше за спрашиваемые деньги, nsk.aif.ru.
Ранее рассказывалось, что дочь Татьяны Волосожар
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