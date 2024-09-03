Новосибирцы заметили подорожание картонного Шуфутинского перед 3 сентября

Перед 3 сентября — днем, когда горят костры рябин, на маркетплейсах начали дорожать ростовые картонные фигуры Михаила Шуфутинского. Об этом заговорили жители Новосибирска .

Вероятно, коммерсанты захотели сделать выручку на дате, когда чуть ли не каждый россиянин включает эту грустную песню. Впервые она была исполнена больше 30 лет назад.

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Картонные изображения Шуфутинского подорожали почти на 10 процентов, дойдя до 2,5 тысячи рублей. Фигура музыканта стоит дороже, чем аналогичная, но Владимира Путина, Ярослава Дронова и Валерия Меладзе.

Некоторые клиенты маркетплейсов действительно интересуются макетами Шуфутинского, хоть и отмечают, что качество могло быть и получше за спрашиваемые деньги, nsk.aif.ru.