Сибиряк поймал щуку с золотым украшением в брюхе

Мужчина. Фото: Global Look Press

Сначала мужчина думал, что это рыбешка.

В Новосибирской области мужчина поймал настоящую золотую рыбку. Ей оказалась щука, которая плавала в озере Тогучинского района.

Сначала сибиряк обрадовался улову на два килограмма. Когда он прощупал рыбу, в желудке оказалось что-то твердое.

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Сначала мужчина подумал, что это маленькая рыбешка, на таких обычно охотятся щуки. Во время разделки выяснилось, что внутри золотое кольцо 583-й пробы.

Судя по состоянию, оно пролежало на дне несколько лет — до момента, когда им заинтересовалась щука.

Теперь житель Новосибирской области каждый раз берет на рыбалку драгоценность в качестве талисмана, пишет infopro54.ru.

Ранее В Удмуртии рыбак поймал сома на 76 килограммов.

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