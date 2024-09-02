Сибиряк поймал щуку с золотым украшением в брюхе

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Сначала сибиряк обрадовался улову на два килограмма. Когда он прощупал рыбу, в желудке оказалось что-то твердое.
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Сначала мужчина подумал, что это маленькая рыбешка, на таких обычно охотятся щуки. Во время разделки выяснилось, что внутри золотое кольцо 583-й пробы.
Судя по состоянию, оно пролежало на дне несколько лет — до момента, когда им заинтересовалась щука.
Теперь житель Новосибирской области каждый раз берет на рыбалку драгоценность в качестве талисмана, пишет infopro54.ru.
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