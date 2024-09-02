Корги из Москвы сыграли свадьбу с платьем невесты и тортом

В Москве прошла свадьба корги. Торжество состоялось на Патриарших прудах, где хозяева питомцев устроили целую церемонию с ковровой дорожкой и белым платьем для невесты.

Во время бракосочетания прозвучал и марш Мендельсона, рядом с молодоженами собрались гости, которые с интересом следили за церемонией.

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Была и праздничная вечеринка для молодых и гостей. Связанным брачными узами корги вынесли торт, пишет Telegram-канал Mash.