Корги из Москвы сыграли свадьбу с платьем невесты и тортом

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Во время бракосочетания прозвучал и марш Мендельсона, рядом с молодоженами собрались гости, которые с интересом следили за церемонией.
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Была и праздничная вечеринка для молодых и гостей. Связанным брачными узами корги вынесли торт, пишет Telegram-канал Mash.
Ранее рассказывалось о хозяйке таксы и бордер-колли, которая во время заплывов на сап-борде берет с собой своих питомцев. Она устроила вместе с ними путешествие на 50 миль. Животные стали ее постоянными попутчиками, которые
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