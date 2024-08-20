В Подмосковье женщина в 51 год сама выносила и родила мальчика

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Она долго проходила обследование и лечение, но зачать ребенка естественным путем не удавалось. Она уже отчаялась, но произошло настоящее чудо.
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Врачи трепетно наблюдали возрастную москвичку, сопровождали ее беременность до 39-ой недели, а потом провели кесарево сечение.
Известно о том, что родился здоровый мальчик. Вес малыша составил 3100 граммов, а рост — 51 сантиметр.
Как отметил персонал Люберецкого роддома, женщина стала самой возрастной матерью за всю историю учреждения. Ранее самой зрелой женщиной, которая смогла самостоятельно выносить и родить малыша, была 48-летняя роженица.
Ранее
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