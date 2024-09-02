Москвичей ждет жаркая первая неделя сентября

Осень в Москве минимум до конца недели будет только на календаре. Синоптик Татьяна Позднякова пообещала продолжение солнечного и жаркого лета, хоть уже и начался сентябрь.

В Москве все еще держится тридцатиградусная жара, в области и вовсе столбик термометра поднялся еще выше.

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Жарким будет и начало новой недели. Погода ожидается сухой и теплой — на улице будет комфортно.

С понедельника и до среды днем воздух будет прогреваться до плюс 29 градусов, в ближайшие дни не исключены температурные рекорды.

К концу рабочей недели станет попрохладнее — до плюс 25 градусов.

День города в следующие выходные Москва отпразднует с шикарной погодой — прогнозируется плюс 27 градусов, солнце и никакого ветра, пишет «КП».