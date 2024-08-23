У жителей Самары начали массово красть коды от «Госуслуг» и оформлять кредиты

В Самаре в конце лета увеличилось число случаев мошенничества. Преступники получают доступ к учетным записям горожан на портале «Госуслуги», оформляют на них кредиты или крадут сбережения.

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По словам источника, людям звонят неизвестные и обманом выманивают у них коды доступа, а затем получают доступ к их учетным записям. За день на уловку аферистов попались несколько самарцев. На одного из них преступники оформили кредит на 15 миллионов рублей, а у другого списали 130 тысяч рублей. Обман со стороны преступников активно идет и сейчас.

Полиция призывает жителей Самары быть осторожными и внимательными. Нельзя предоставлять незнакомцам личные данные, пин-коды от карт и информацию для доступа в свой личный кабинет. Их требуют исключительно аферисты. Если поступил подобный звонок, следует как можно быстрее прекратить разговор, пишет samara.kp.ru.