Гидрометцентр пообещал продолжительный бархатный сезон на Черном море

Научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд рассказал, что в этом году отпускников на Черноморском побережье ждет шикарный бархатный сезон.

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Вода на начало этой недели остается летней температуры — сейчас она +27 градусов у берегов Сочи и Туапсе. Это лучшие условия, если сравнивать с другими курортами.

Немного прохладнее сейчас в Анапе, Геленджике и Новороссийске.

Вильфанд подчеркнул, что в этом году будет длинный бархатный сезон, плескаться в море можно будет до середины октября, пишет ТАСС.