XZibit даст концерт в Екатеринбурге в октябре

XZibit. Фото: Global Look Press

Он выступит вместе с сибирской группой Otyken.

Ведущий шоу «Тачка на прокачку», рэпер XZibit приедет в Екатеринбург. Шоу анонсировали организаторы.

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Известно о том, что музыкант выступит на арене ДИВСа. 4 октября он выйдет на сцену вместе с сибирской группой Otyken. XZibit оценил их творчество и даже сам захотел поработать вместе, а для съемки клипа приехал в Россию.

Рэперу показалось необычным сочетание современного поп-жанра и сибирской народной музыки. Исполнители играют на народных инструментах, поют на языках коренных народов Сибири, пишет ural.kp.ru.

Ранее Ксения Бородина открыла в Екатеринбурге парк для отдыха детей и родителей. Это территория, где малыши и взрослые смогут отдохнуть отдельно.

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