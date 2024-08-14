Житель Екатеринбурга не поместился в самолет после отдыха в Сочи

С жителем Екатеринбурга после отдыха в Сочи произошел неприятный и несколько комичный случай. Он не поместился в самолет.

Причина тут не в формах и весе, а в том, что для уральца просто не нашлось места. Разумеется, это не маршрутка — на ступеньке час не постоишь, поэтому пришлось смириться с такой произошедшей несправедливостью и «прорухой-судьбой».

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Стюардесса же сказала, что ничего страшного — такое может произойти с каждым. И, как оказалось, пару мужчине составила девушка. Ей также не хватило места. Поэтому улететь в Екатеринбург они смогли только через час, но «осадочек» остался.

Компенсаций и извинений авиакомпания приносить не стала, поэтому пришлось просто взять чемодан с ленты и удалиться восвояси.

Ранее рассказывалось о том, как курортникам не дают сесть в самолет из-за маленьких неточностей в паспортах.

По материалам tagilcity.ru.