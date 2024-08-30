Последние выходные лета в Сочи паре обойдутся в 125 тысяч рублей

У тех, кто еще хочет запрыгнуть в «последний вагон» уходящего лета, есть предстоящие выходные. Аналитики рассказали, что стоимость отдыха в субботу и воскресенье в Сочи паре обойдется примерно в 125 тысяч рублей.

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В эту сумму входит проживание в отеле, где ночь стоит около 15 тысяч рублей, билеты из Москвы до Сочи и обратно — 60 тысяч рублей, трансфер и поездки по городу. Питание в ресторанах и кафе выйдет примерно в 35 тысяч рублей, мелкие расходы — 10 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что загрузка отелей еще достаточно высокая, поэтому при быстрых поисках, вероятно, придется отдать повышенную сумму. В конце августа средняя цена аренды жилья составляет 6,4 тысячи рублей, пишет «РИА Новости Недвижимость».