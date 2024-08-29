В Екатеринбурге отопление начнут давать с 10 сентября

В Екатеринбурге почти сразу после завершения календарного лета начнется отопительный сезон. Известно, что он стартует с 10 сентября. Подача тепла в дома будет проводиться в несколько этапов.

Сначала батареи станут теплыми в детских садах, других образовательных учреждениях, а также больницах.

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Хотя сентябрь обещает быть достаточно теплым, все же в городской администрации решили перестраховаться.

Как прогнозируют метеорологи, средняя дневная температура в первом осеннем месяце будет держаться в районе плюс 15 градусов. Дождей ожидается достаточно мало.

Ранее стало известно о том, что екатеринбуржец не может устроиться на работу из-за подписи бывшей начальницы.

По материалам tagilcity.ru и gismeteo.ru.