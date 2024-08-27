Родители в Екатеринбурге смогут сэкономить на проезде детей до 50%

В Екатеринбурге для школьников и студентов снова вводят право льготного проезда. Речь идет о скидке в 50% на билеты в пригородных поездах. Она будет действовать на «Финистах», «Ласточках» и «Орланах».

Как поясняют в администрации, чтобы заплатить меньше, нужно просто показать справку из школы или студенческий билет.

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В случае со студентами есть единый городской тариф — проезд без пересадок на любые расстояния обойдется в 18,50 рублей.

Это позволит родителям прилично сэкономить на проезде детей до учебных заведений, а также по личным делам.

Продажа проездных уже началась, их можно оформить онлайн — через приложение «Пассажиры РЖД», пишет ural-meridian.ru.