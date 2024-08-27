Родители в Екатеринбурге смогут сэкономить на проезде детей до 50%

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Как поясняют в администрации, чтобы заплатить меньше, нужно просто показать справку из школы или студенческий билет.
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В случае со студентами есть единый городской тариф — проезд без пересадок на любые расстояния обойдется в 18,50 рублей.
Это позволит родителям прилично сэкономить на проезде детей до учебных заведений, а также по личным делам.
Продажа проездных уже началась, их можно оформить онлайн — через приложение «Пассажиры РЖД», пишет ural-meridian.ru.
Ранее у жителей Екатеринбурга
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