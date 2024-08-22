В 10 классы Екатеринбурга теперь набирают методом индивидуального отбора умных

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Сейчас все дети вынуждены проходить отбор после заявки родителей, которые хотят, чтобы их чадо училось дальше. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
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На данный момент можно выбрать, в какой школе ребенок может продолжить обучение, чтобы окончить 11 классов. Однако во всех вариантах необходимы хорошие результаты ОГЭ, еще лучше — когда есть победы на олимпиадах. Право учиться дальше получают лучшие.
На этой почве уже происходят скандалы — родители
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