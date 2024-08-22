В 10 классы Екатеринбурга теперь набирают методом индивидуального отбора умных

Школьники. Фото: Global Look Press

Важны результаты ОГЭ и участие в олимпиадах.

В Екатеринбурге теперь в десятый класс можно попасть только в том случае, если у ученика хорошие отметки по профильным предметам ОГЭ, желательно, чтобы он еще участвовал в олимпиадах.

Сейчас все дети вынуждены проходить отбор после заявки родителей, которые хотят, чтобы их чадо училось дальше. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

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На данный момент можно выбрать, в какой школе ребенок может продолжить обучение, чтобы окончить 11 классов. Однако во всех вариантах необходимы хорошие результаты ОГЭ, еще лучше — когда есть победы на олимпиадах. Право учиться дальше получают лучшие.

На этой почве уже происходят скандалы — родители жалуются на массовые отказы взять их детей в десятый класс. Дело в том, что сейчас действуют новые правила, которые предполагают двухлетнее обучение с упором на профильные предметы, пишет ural-meridian.ru.

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