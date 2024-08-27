Екатеринбуржец не может устроиться на работу из-за подписи бывшей начальницы

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Мужчина работал продавцом в магазине, принадлежавшем женщине, которая скончалась в начале 2023 года. Спустя полгода после ее смерти он начал искать новую работу, но каждый раз получал отказ, поскольку работодатели требовали запись об увольнении, которую могла поставить только умершая.
Мужчина обратился в суд, который поддержал его позицию. Однако, несмотря на положительное решение суда, у него все еще не получается найти новое место.
Ранее жителю Екатеринбурга удалось
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