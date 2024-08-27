Екатеринбуржец не может устроиться на работу из-за подписи бывшей начальницы

Екатеринбуржец столкнулся с проблемой при поиске работы из-за отсутствия подписи ушедшего из жизни нанимателя в своей трудовой книжке.

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Мужчина работал продавцом в магазине, принадлежавшем женщине, которая скончалась в начале 2023 года. Спустя полгода после ее смерти он начал искать новую работу, но каждый раз получал отказ, поскольку работодатели требовали запись об увольнении, которую могла поставить только умершая.

Мужчина обратился в суд, который поддержал его позицию. Однако, несмотря на положительное решение суда, у него все еще не получается найти новое место.