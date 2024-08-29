Домохозяйка из Омска выиграла 5 млн рублей, почувствовав, что ей нужно купить 10 билетов

Омская домохозяйка выиграла пять миллионов рублей, почувствовав свою удачу заранее.

Жительница Омска Гульден так была уверена в своей удаче, что не могла ее просто так отпустить, поэтому, для надежности, взяла сразу 10 лотерейных билетов — и не прогадала.

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Она спокойно занималась домашними делами, в какой-то момент взяла телефон в руки и увидела SMS-оповещение о том, что стала миллионершей.

Гульден сразу же побежала делиться новостью с мужем. Мужчина до сих пор находится в шоке от того, что его жена принесла в семью такую крупную сумму, сделав пару миллионерами. Неожиданный выигрыш они планируют потратить на приобретение недвижимости, omsk.mk.ru.