Челябинский водитель грузовика рассказал, как три раза подряд выиграл в лотерею

Водитель грузовика из
Первый выигрыш составил 494 тысячи рублей, второй — 571 тысячу рублей, а последний — суперприз в размере 645 тысяч рублей.
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Известно, что все три билета мужчина приобретал онлайн. Он признался, что некоторое время пытался анализировать архивы тиражей и подобрать удачную комбинацию чисел. В итоге он решил выбирать числа наугад. Оказалось, что это работает. После двух побед у него появилась уверенность, что повезет и в третий раз, и это действительно произошло.
Выигранные деньги мужчина планирует потратить на исполнения своих желаний.
Ранее рассказывалось, как счастливчик
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