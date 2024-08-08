В Татарстане появились комариные торнадо

Жители Татарстана стали свидетелями необычного явления — комариных торнадо. Это считается довольно редким в регионе.

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Как объясняют специалисты, насекомые собираются в смерч из-за сильных порывов ветра.

Эксперты утверждают, что такие скопления комаров образуются в поисках пищи, чаще всего вечером.

При сильном ветре их подхватывают воздушные потоки, образуя скопления. Причудливые завихрения также создаются из-за ветра.

Кроме того, комары концентрируются возле водоемов, где развиваются их личинки.

Ранее стало известно о том, что россияне начали заражаться инфекцией с ползающими под кожей червями. Их максимальная длина достигает 40 сантиметров.