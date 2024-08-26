Новосибирская дачница сказала, что огурцы и томаты нужно подкармливать для урожая в октябре

Новосибирская дачница и агроном Людмила Шубина рассказала, что нужно сделать, чтобы огурцы с томатами плодоносили до самой поздней осени.

Чтобы собирать урожай до самых холодов, нужно внести правильную подкормку, еще лучше — обустроить теплицу.

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Кусты томата хорошо отзываются на фосфорно-калийные удобрения, можно дать и настой сброженной травы в пропорции: 1 к 10. Помогает и сернокислый калий.

Что касается огурцов, то для них температура перестает быть комфортной, если на градуснике ниже плюс 14. В этом случае на шпалеру нужно набросить укрывной материал — плоды будут до середины сентября. В теплице огурцы растут даже в начале октября.

Лучшее удобрение здесь — настой коровьего навоза или сброженной травы, пишет ngs.ru.