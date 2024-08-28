В Кемерове бесплатно выступит группа Uma2rman

В Кемерово приедет группа Uma2rman, чтобы дать бесплатный концерт для горожан. Об этом рассказали в правительстве области.

Выступление состоится в рамках проведения фестиваля «Русское лето». Он намечен на 5 сентября.

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Известно о том, что площадкой выбран парк Олимпийской славы. Гостей фестиваля ждут спортивные и культурные мероприятия, а также выступления местных коллективов, споют и музыканты группы «Еще».

Фестиваль стартует в следующий четверг, начало будет в 15 часов. Посмотреть на выступление Uma2rman бесплатно смогут все желающие, как и посетить другие тематические площадки, пишет sibmedia.ru.