Кузбассовец притворился чемоданом, чтобы улететь из Москвы домой

Житель Кемеровской области буквально притворился чемоданом, чтобы попасть на рейс самолета. Дело в том, что 41-летний мужчина опоздал на посадку, а потом еще и перепутал воздушные судна.

Изначально он хотел попасть в Новокузнецк, но без особой спешки шел на рейс, который вылетал из аэропорта Домодедово.

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Авантюрист не нашел ничего лучше, чем тайно пробраться в багажное отделение. Во время этого экспромта хитрец совершил оплошность — перепутал самолеты, забравшись в отсек того, который отправлялся из Москвы в Норильск. Однако и до Красноярского края «заяц» так и не долетел.

Мужчину, притворившегося чемоданом, увидели сотрудники аэропорта и сняли с рейса. Позже ему пришлось объяснять свое желание улететь из Москвы в качестве багажа.

Из-за этого инцидента другие пассажиры рейса вынуждены были ждать еще час, sibdepo.ru.