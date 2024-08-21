Кузбассовец притворился чемоданом, чтобы улететь из Москвы домой

Житель
Изначально он хотел попасть в Новокузнецк, но без особой спешки шел на рейс, который вылетал из аэропорта Домодедово.
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Авантюрист не нашел ничего лучше, чем тайно пробраться в багажное отделение. Во время этого экспромта хитрец совершил оплошность — перепутал самолеты, забравшись в отсек того, который отправлялся из Москвы в Норильск. Однако и до Красноярского края «заяц» так и не долетел.
Мужчину, притворившегося чемоданом, увидели сотрудники аэропорта и сняли с рейса. Позже ему пришлось объяснять свое желание улететь из Москвы в качестве багажа.
Из-за этого инцидента другие пассажиры рейса вынуждены были ждать еще час, sibdepo.ru.
Ранее туристка
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