Мамам Кемеровской области перечислят по 12 тысяч рублей помощи на подготовку детей к школе

Ряд семей Кемеровской области получат материальную поддержку со стороны государства. Речь идет о помощи в сборах к новому учебному году.

На получение сразу 12 тысяч рублей могут рассчитывать семьи, где растут три и более ребенка. Перечисленные на карту деньги можно будет потратить на приобретение необходимых канцелярских товаров, а также на школьную и спортивную форму.

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В дальнейшем такая помощь будет оказываться ежегодно. На данный момент до начала учебного года власти планируют выделить деньги для подготовки к школе 20 тысяч детей.

Зачисления начались с 20 августа — без заявлений. Однако мамам, которые с 7 марта 2024 года не обращались за соцподдержкой, необходимо направить заявление в органы социальной защиты до начала октября. Это можно сделать в МФЦ или через портал «Госуслуги», пишет kuzbass.aif.ru.