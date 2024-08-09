В Кемеровской области огромные тарантулы начали ползать по шторам в квартирах

Жители Кемеровской области стали сталкиваться с большими южнорусскими тарантулами. Эти членистоногие появляются не только на улице, но и в квартирах. Уже было несколько случаев, когда их замечали на полу или шторах в спальне.

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Встречи с тарантулами не редкость, в регионе наблюдается нашествие этих пауков. Специалисты отмечают увеличение их популяции.

Эксперты подчеркивают, что огромный паук не так опасен, его укус не смертелен, но вполне способен стать причиной аллергической реакции. Тарантул считается полезным в хозяйстве, поскольку борется с комарами, мухами, жуками и различными гусеницами, пишет secretmag.ru.

Ранее стало известно о нашествии богомолов на Центральную Россию.