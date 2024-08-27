Люся Чеботина отрезала полметра волос под песню «Пошлю его на» в Сочи

Люся Чеботина из Сочи домой поехала уже другой. Исполнительница решила не тратиться на парикмахера, а прямо во время выступления на «Новой волне» сама себе отрезала целую копну волос.

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Показывая такой перформанс, Люся Чеботина исполняла нетленку Лолиты Милявской «Пошлю его на», убирая локоны с головы.

Не исключено, что артистка просто решила обновить стрижку, поэтому не испытывала никаких сожалений, избавляясь от шикарных волос. Выступление Люси Чеботиной в Сочи поклонники будут помнить еще долго.