Батюшка рассказал новосибирцам о признаках приближающегося конца света

Он подчеркнул, что конец света все воспринимают по-своему. Для многих — это собственная кончина. Однако батюшка рассказал о духовной стороне.
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Священник считает, что признаком приближения конца света может быть то, что люди теряют веру — реже ходят в храмы. Еще один сигнал к глобальным изменениям — потеря семейных ценностей, изменение понятий о добре и зле.
Все это может стать предпосылками грядущих тяжелых изменений, передает yamal-media.ru.
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