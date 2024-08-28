Батюшка рассказал новосибирцам о признаках приближающегося конца света

Солнечное затмение. Фото: Global Look Press

Своим мнением поделился священник Олег Стеняев.

Новосибирцам рассказали, что может быть предвестником конца света. Своим мнением поделился церковнослужитель Олег Стеняев.

Он подчеркнул, что конец света все воспринимают по-своему. Для многих — это собственная кончина. Однако батюшка рассказал о духовной стороне.

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Священник считает, что признаком приближения конца света может быть то, что люди теряют веру — реже ходят в храмы. Еще один сигнал к глобальным изменениям — потеря семейных ценностей, изменение понятий о добре и зле.

Все это может стать предпосылками грядущих тяжелых изменений, передает yamal-media.ru.

Ранее о конце света заговорили новосибирские ученые. Специалисты считают, что он неизбежен.

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