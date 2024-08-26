Новосибирских родителей призывают не брать токсичные канцтовары для школьников

В новосибирском министерстве образования предупредили о том, что далеко не все канцелярские принадлежности безопасны для здоровья ребенка.

В суете легко наткнуться на некачественную продукцию, поэтому важно знать, к чему следует хорошо присмотреться перед тем, как положить в корзину.

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С особой дотошностью следует выбирать пластилин, краски, фломастеры. В них зачастую используются вредные химические вещества.

К примеру, в ярких карандашах бывают токсины из-за солей тяжелых металлов. Еще красочность может свидетельствовать о присутствии опасных химикатов, пишет nsk.aif.ru.