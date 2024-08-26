Жителям Новосибирска рассказали о новой схеме взлома аккаунтов «Госуслуги» через письма

В Новосибирске появилась новая схема аферы против тех, кто заходит на портал «Госуслуги».

Аферисты отправляют фишинговые письма, имитирующие уведомления о преступном входе в аккаунт с нового устройства, якобы из неизвестной точки.

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В письме дается номер, на который нужно позвонить, где мошенники под предлогом безопасности аккаунта пытаются заполучить от жертвы данные, чтобы войти на страницу. Им требуется логин, пароль, код из СМС для восстановления доступа.

Полицейские заверят, сам сервис «Госуслуги» защищен, однако мошенники используют схемы социальной инженерии, обманывая пользователей.

Новая схема обмана стала распространяться после введения обязательной двухфакторной аутентификации на «Госуслугах», что усложнило прямой доступ аккаунтам.

Специалисты предупреждают об опасности передачи личных данных посторонним людям. В случае обмана следует срочно пойти в МФЦ для восстановления доступа, а потом подать заявление в полицию, сообщает издание «Известия».