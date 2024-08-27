Минеральные Воды, Сочи и Калининград оказались самыми доступными для новогодних перелетов в каникулы

Россияне, которые предпочитают зимой менять обстановку, уже начинают присматриваться к городам, которые можно посетить в новогодние каникулы. Раннее бронирование зачастую — это существенная экономия на билетах и размещении.

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Если брать по средней цене авиабилетов, то дешевле всего обойдется перелет в Минеральные Воды. Цена в одну сторону — 16,2 тысячи рублей. Путешественники летят сюда за красивыми горными пейзажами, мягким климатом и возможностью искупаться в термальных источниках под открытым небом.

Примерно столько же стоит перелет в Сочи и Калининград. В эти города путешественники отправляются, чтобы увидеть море и не только. В пятерку вошли в Санкт-Петербург и Новокузнецк, пишет «Лента.ру» со ссылкой на сервис «Купибилет».

Ранее были названы лучшие места для осеннего отпуска.