Житель Екатеринбурга отсудил 1,3 млн рублей у магазина после падения со ступеньки

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Поскользнувшись и оказавшись на снегу, мужчина сломал бедро. Дальше ему пришлось перенести несколько операций, дело дошло даже до третьей группы инвалидности, рассказали в областном суде, куда и обратился житель Екатеринбурга.
Он настаивал на компенсации морального вреда, а также трат, понесенных во время лечения. Расходы на восстановление здоровья составили 315 тысяч рублей, а назначенная судом компенсация вышла на миллион рублей, пишет tagilcity.ru.
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