Житель Екатеринбурга отсудил 1,3 млн рублей у магазина после падения со ступеньки

Судебный молоток. Фото: Global Look Press

Моральная компенсация составила миллион рублей.

В Екатеринбурге мужчине удалось отсудить у торговой сети «Магнит» 1,3 миллиона рублей за травму, полученную после падения с крыльца, которое не было почищено ото льда.

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Поскользнувшись и оказавшись на снегу, мужчина сломал бедро. Дальше ему пришлось перенести несколько операций, дело дошло даже до третьей группы инвалидности, рассказали в областном суде, куда и обратился житель Екатеринбурга.

Он настаивал на компенсации морального вреда, а также трат, понесенных во время лечения. Расходы на восстановление здоровья составили 315 тысяч рублей, а назначенная судом компенсация вышла на миллион рублей, пишет tagilcity.ru.

Ранее рассказывалось, как женщине удалось вернуть деньги за подарочный сертификат и взыскать компенсацию морального вреда.

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