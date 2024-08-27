Жители Тамбовской области назвали самые хорошие направления для отдыха в сентябре-октябре

Почти каждый второй житель Тамбовской области планирует свой отпуск на осень. 11% опрошенных специалистами SuperJob признались, что отправятся во время каникул в поездку по регионам России.
На первом месте, ожидаемо, оказался
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Отпускники также часто выбирают для путешествий в сентябре-октябре города Кавказа и Золотого кольца.
С удовольствием для поездки жители Тамбовской области также рассматривают для себя поездки в Карелию, Иркутскую область с Байкалом, Москву и Санкт-Петербург, в топовых направлениях Калининград и Крым, пишет tvtambov.ru.
Ранее стало известно, что всю последнюю неделю лета в Сочи
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