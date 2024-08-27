Жители Тамбовской области назвали самые хорошие направления для отдыха в сентябре-октябре

Почти каждый второй житель Тамбовской области планирует свой отпуск на осень. 11% опрошенных специалистами SuperJob признались, что отправятся во время каникул в поездку по регионам России.

На первом месте, ожидаемо, оказался Краснодарский край , где в сентябре начинается бархатный сезон. Как говорят синоптики, в этом году он будет продолжительным.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Отпускники также часто выбирают для путешествий в сентябре-октябре города Кавказа и Золотого кольца.

С удовольствием для поездки жители Тамбовской области также рассматривают для себя поездки в Карелию, Иркутскую область с Байкалом, Москву и Санкт-Петербург, в топовых направлениях Калининград и Крым, пишет tvtambov.ru.