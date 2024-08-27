На Кузбассе мужчина хотел заработать на валютной бирже и потерял 7 млн рублей

Пятидесятилетний житель
Пострадавший рассказал о том, что в мае увидел сообщение в мессенджере от незнакомца. Мужчина предложил инвестировать накопления и зарабатывать на криптовалюте. Такая идея показалась заманчивой.
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Житель Кузбасса установил предлагаемое приложение, перевел на счет взятые в кредит деньги и какое-то время наблюдал за увеличением накоплений.
Затем он решил попробовать вывести полученные деньги, но не смог этого сделать. Выяснилось, что нужно внести эквивалент виртуальной суммы в реальных рублях, чтобы пройти идентификацию.
Он повторил эту операцию несколько раз, но получить положенные средства так и не удалось. Тогда мужчина понял, что нарвался на мошенников и пошел в полицию. Сейчас правоохранительные органы занимаются поисками аферистов, пишет zakon-kuzbass.ru.
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