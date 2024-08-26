Анастасия Решетова воссоединилась с сыном Ратмиром после месяца разлуки: «Готовимся к 1 сентября»

Анастасия Решетова уже давно рассталась с Тимати . Они были вместе около пяти лет. Участница конкурсов красоты родила рэперу сына Ратмира. Она в последнее время не рассказывает о личной жизнь. Но после скандала из-за мужа Алсу Яна Абрамова, с которым ее подозревают в романе, она рассказала, что у нее есть возлюбленный. Алсу заверяет, что она лжет и уже подала на развод с бизнесменом. Решетова предпочла улететь отдыхать и целый месяц она провела без сына, которого забрал Тимати .

Накануне модель сообщила, что мальчик к ней приехал. Она проснулась дома в своей квартире. Ратмир пришел к ней с подарками. Примечательно, что дома у звезды было очень много цветов.