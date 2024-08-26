Анастасия Решетова воссоединилась с сыном Ратмиром после месяца разлуки: «Готовимся к 1 сентября»

Анастасия Решетова. Фото: соцсети Анастасии Решетовой

Бывшая возлюбленная Тимати отвела сына на шопинг.

Анастасия Решетова уже давно рассталась с Тимати. Они были вместе около пяти лет. Участница конкурсов красоты родила рэперу сына Ратмира. Она в последнее время не рассказывает о личной жизнь. Но после скандала из-за мужа Алсу Яна Абрамова, с которым ее подозревают в романе, она рассказала, что у нее есть возлюбленный. Алсу заверяет, что она лжет и уже подала на развод с бизнесменом. Решетова предпочла улететь отдыхать и целый месяц она провела без сына, которого забрал Тимати.

Накануне модель сообщила, что мальчик к ней приехал. Она проснулась дома в своей квартире. Ратмир пришел к ней с подарками. Примечательно, что дома у звезды было очень много цветов.

«Сыночек дома! Прилетел в 4 утра и разбудил меня с коробкой конфет и словами: «Мама, я вернулся!» — написала Решетова.

Анастасия Решетова засняла сына. Фото: соцсети Анастасии Решетовой

И уже на следующий день Анастасия устроила шопинг для наследника. Она привезла его в главный «Детский мир». Бывшая возлюбленная Тимати засняла малыша у кона с рюкзаком.

«Готовимся к 1 сентября!» — написала она.

Мальчику только в октябре будет пять лет, но он ходит в элитный садик, где есть разные занятия для подготовке к школе.

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Анастасия Решетова готовит сына к учебе. Фото: соцсети Анастасии Решетовой

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