Анастасия Решетова воссоединилась с сыном Ратмиром после месяца разлуки: «Готовимся к 1 сентября»

Накануне модель сообщила, что мальчик к ней приехал. Она проснулась дома в своей квартире. Ратмир пришел к ней с подарками. Примечательно, что дома у звезды было очень много цветов.
«Сыночек дома! Прилетел в 4 утра и разбудил меня с коробкой конфет и словами: «Мама, я вернулся!» — написала Решетова.
И уже на следующий день Анастасия устроила шопинг для наследника. Она привезла его в главный «Детский мир». Бывшая возлюбленная
«Готовимся к 1 сентября!» — написала она.
Мальчику только в октябре будет пять лет, но он ходит в элитный садик, где есть разные занятия для подготовке к школе.
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