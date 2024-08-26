Алтайская пенсионерка «обновила» сим-карту и лишилась 400 тысяч рублей

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Аферисты вышли на связь через звонок с помощью мессенджера. Преступник представился сотрудником оператора сотовой связи, сказал, что нужно продлить договор обслуживания, иначе сим-карта будет заблокирована. Пожилая жительница Алтая согласилась.
Мужчина предложил пенсионерке установить на свой телефон программу, что она и сделала. Дальше злоумышленники получили доступ к личным данным жертвы, а затем перевели с ее счета больше 400 тысяч рублей накоплений.
Женщина, поняв, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию, пишет bankfax.ru.
Ранее стало известно о том, что аферисты
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