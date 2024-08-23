Жителям Новосибирской области рассказали о ядовитых грибах, которые легко спутать со съедобными

В Новосибирской области начинается сезон «тихой охоты», когда грибники массово выбираются в леса. Однако не все любители этого занятия могут точно определить, какой перед ними гриб. Микологи предупреждают о том, что очень легко нарваться на несъедобный вид.

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Многие любят опята, которые очень схожи с галериной окаймленной — это самый ядовитый гриб. Яда в нем столько, что специалисты не советуют даже прикасаться. Отличить можно по одиночному росту и гладкой маслянистой шляпке, чего точно нет у опят.

Проявлять осторожность нужно и тем, кто собирает сыроежки и шампиньоны, их можно спутать с бледной поганкой.

Необходимо помнить и о том, что строчок обыкновенный токсичен сам по себе, поэтому специалисты рекомендуют просто отказаться от сбора таких грибов, пишет nsk.aif.ru.