Жителям Новосибирской области рассказали о ядовитых грибах, которые легко спутать со съедобными

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Многие любят опята, которые очень схожи с галериной окаймленной — это самый ядовитый гриб. Яда в нем столько, что специалисты не советуют даже прикасаться. Отличить можно по одиночному росту и гладкой маслянистой шляпке, чего точно нет у опят.
Проявлять осторожность нужно и тем, кто собирает сыроежки и шампиньоны, их можно спутать с бледной поганкой.
Необходимо помнить и о том, что строчок обыкновенный токсичен сам по себе, поэтому специалисты рекомендуют просто отказаться от сбора таких грибов, пишет nsk.aif.ru.
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