Сибиряки смогут увидеть комету, пролетающую раз в 70 лет

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Как говорят специалисты, впервые комета была обнаружена зимой 2023 года. Это было в Южной Африке. В этом сезоне комета будет самым ярким небесным объектом.
Как говорят астрономы, ее можно будет рассмотреть даже днем 9 октября. Она максимально приблизится к Солнцу, поэтому ее хвост станет более протяженным и ярким.
Ученые университета заявили о том, что подобных космических тел не наблюдали с девяностых годов прошлого века, поэтому специалисты советуют увидеть это редкое явление, пишет nsk.aif.ru.
Ранее рассказывалось о сибирячке, которая
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