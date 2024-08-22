Сибиряки смогут увидеть комету, пролетающую раз в 70 лет

Жители Новосибирской области в конце сентября и начале октября смогут увидеть редкое астрономическое явление — пролет кометы C/2023 A3. Известно, что она появляется только раз в 70 лет. Об этом рассказали в Новосибирском государственном университете.

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Как говорят специалисты, впервые комета была обнаружена зимой 2023 года. Это было в Южной Африке. В этом сезоне комета будет самым ярким небесным объектом.

Как говорят астрономы, ее можно будет рассмотреть даже днем 9 октября. Она максимально приблизится к Солнцу, поэтому ее хвост станет более протяженным и ярким.

Ученые университета заявили о том, что подобных космических тел не наблюдали с девяностых годов прошлого века, поэтому специалисты советуют увидеть это редкое явление, пишет nsk.aif.ru.