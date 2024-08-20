Водителей Новосибирской области предупредили о новых штрафах с 1 сентября

С 1 сентября водителей Новосибирской области ждут изменения в связи с введением новых законов. На дорожных магистралях в предстоящем месяце сократят количество камер: одну оставят на километр в населенных пунктах и на каждые пять километров на трассах. Возможно, будут исключения, например, в местах частых аварий.

Также планируется начать считать скорость: будут рассчитывать среднюю скорость и время преодоления дистанции от одной камеры к другой.

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Если у водителя грязные номера и инспектор ГАИ решит, что это сделано намеренно, то автомобилиста могут лишить прав до полутора лет. Сейчас наказание менее суровое — штраф до пяти тысяч рублей или лишение до трех месяцев, пишет atas.info.