Водителей Новосибирской области предупредили о новых штрафах с 1 сентября

С 1 сентября водителей
Также планируется начать считать скорость: будут рассчитывать среднюю скорость и время преодоления дистанции от одной камеры к другой.
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Если у водителя грязные номера и инспектор ГАИ решит, что это сделано намеренно, то автомобилиста могут лишить прав до полутора лет. Сейчас наказание менее суровое — штраф до пяти тысяч рублей или лишение до трех месяцев, пишет atas.info.
Ранее многие сибиряки начали негодовать из-за того, что YouTube теперь работает очень медленно. Однако эксперты сказали жителям Новосибирской области, когда все
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