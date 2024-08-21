Новосибирским родителям назвали все даты каникул школьников в новом учебном году

Мальчик. Фото: Global Look Press

В календаре есть и продолжительные выходные.

Родителям Новосибирской области рассказали, как школьники будут отдыхать в новом учебном году. Известно о том, что выходных дней будет немного больше, возвращаться к учебе дети станут чуть позднее.

Первые каникулы, как полагается, будут осенними. Они стартуют с 28 октября, а продлятся до четвертого ноября. Зимних каникул будет почти две недели: на отдых школьники пойдут с 30 декабря, а за парты вновь сядут 12 января. Весенний отдых продлится с 24 марта по 31 число.

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В учебном календаре есть и праздничные выходные. Продолжительными они будут с 1 по 4 мая, еще раз в этом месяце — с 8 по 11 число, передает nsk.bfm.ru со ссылкой на Министерство просвещения.

Ранее рассказывалось об изменениях для водителей с 1 сентября.

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