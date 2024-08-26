Туристы отказываются от отдыха в Приморье из-за циклонов

Непогода начала отпугивать туристов от Приморья . Те, кто гостил в регионе, покидают его, а другие — просто отказываются от путевок.

Как говорят синоптики, в этом году лето в Приморском крае выдалось неожиданно холодным, приходят все новые и новые циклоны.

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Санитарные врачи говорят о том, что в таких условиях легко подхватить инфекционные заболевания. Еще одна угроза для отдыхающих — появившиеся медузы. Встречи с ними все чаще заканчиваются ожогами и поездками в больницу. Самый главный минус в том, что регион просто затапливает.

Из-за неблагоприятных условий туристы, которые планировали поездку ближе к осени, начинают рассматривать для себя другие варианты, передает ГТРК «Дальневосточная».