Непогода не даст отпускникам насладиться последними полными выходными лета у Черного моря

Природа буквально отнимает у отпускников Краснодарского края последние полные летние выходные. Синоптики предупредили тех, кто сейчас отдыхает у Черного моря, о надвигающейся непогоде.

Она почувствуется с самого утра пятницы, 23 августа, штормить будет до 25 числа. Прогноз касается и Сочи , и федеральной территории «Сириус».

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Отдыхающим придется терпеть сильные дожди, а также ливни с грозой, метеорологи прогнозируют усиление ветра до 17 м/с . В водоемах возможно поднятие уровня воды, а в горах — сход селей. На участке от Магри до Веселого и вовсе могут формироваться смерчи над морем.

Сейчас спасатели перешли в усиленный режим работы, отдыхающих просят не заходить в Черное море, а также не оставлять автомобили рядом с шаткими конструкциями, пишет kuban24.tv.