Сити-менеджер Ростова Логвиненко отменил праздник на День города

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Он пояснил, что не будет культурно-массовых и развлекательных событий, которые ранее планировалось провести в скверах и парках, а также на улицах Ростова.
Логвиненко отметил, что торжества, которые были намечены в закрытых помещениях, все же состоятся. Градоначальник попросил жителей Ростова с пониманием отнестись к принятому решению, оно необходимо в целях безопасности, пишет rg.ru.
Ранее стало известно о том, что с 2025 года путешественники, приезжающие в Ростов, должны будут
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