Сити-менеджер Ростова Логвиненко отменил праздник на День города

В Ростове отменили День города. Это касается праздничных мероприятий, которые традиционно проводят для местных жителей в сентябре. О таком решении сообщил глава ростовской мэрии Алексей Логвиненко.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Он пояснил, что не будет культурно-массовых и развлекательных событий, которые ранее планировалось провести в скверах и парках, а также на улицах Ростова.

Логвиненко отметил, что торжества, которые были намечены в закрытых помещениях, все же состоятся. Градоначальник попросил жителей Ростова с пониманием отнестись к принятому решению, оно необходимо в целях безопасности, пишет rg.ru.