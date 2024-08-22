В Норильске покупательница отсудила у магазина почти 7 тысяч рублей за склизкое мясо

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Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Клиентка выразила недовольство взятой говядиной, приобретенной в торговой точке за 2500 рублей. Придя домой, она заметила, что мясо обладает запахом тухляка и «склизкое на ощупь».
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После изучения этикетки клиентка поняла, что на ней отсутствуют информация о сроке годности, условиях хранения и сведения о производителе.
Покупательница обратилась в магазин с претензией, но ее не стали слушать.
В итоге Роспотребнадзор через суд обязал магазин возместить клиентке 6 687 рублей — больше половины из этой суммы — штраф с моральным вредом.
Решение суда вступило в законную силу, пишет prmira.ru.
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