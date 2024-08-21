В красноярском Роспотребнадзоре научили возвращать гнилые овощи и фрукты продавцам

В красноярском Роспотребнадзоре рассказали покупателям, можно ли вернуть деньги за гнилой фрукт. Иногда бывает такое, что на первый взгляд продукт выглядит вполне свежим и употребимым в пищу, однако на деле оказывается совершенно иначе — он годится только для того, чтобы отправить его на помойку.

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Подобная ситуация сложилась у красноярки, которая взяла в магазине персики. По словам женщины, на кассе они были «прекрасными внешне». Когда покупательница захотела перекусить плодами, оказалось, что они давно пропали.

В таком случае продавцы не всегда готовы идти на уступки клиентам, поэтому жительница Красноярска обратилась в местный Роспотребнадзор, чтобы прояснить ситуацию с возвратом денег или возможным обменом.

Специалисты ведомства сказали, что покупатель имеет полное право обменять некачественную продукцию. Сначала нужно обратиться с претензией к магазину. Он обязан вернуть деньги в полном объеме. Если же соответствующей реакции не было, тогда стоит идти в Роспотребнадзор, который поможет составить судебную претензию, пишет newslab.ru.