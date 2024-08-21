Красноярцам рассказали об открытии аналога IKEA

В Красноярске открывается аналог IKEA. Это будет мебельный гипермаркет Hoff. Предполагается, что он заменит продукцию, которую предлагала шведская компания, в марте 2022 года заявившая о том, что покидает российский рынок.

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Известно о том, что первый мебельный магазин крупной сети заработает в Красноярске 30 августа. Он откроется в торговом центре «Июнь». Магазин займет 8,5 тысячи квадратных метров.

Стоит отметить, что и сеть магазинов «Леруа Мерлен» ждут изменения. Владельцы бизнеса приняли решение изменить название на «Лема́на ПРО». Такой ребрендинг будет идти в несколько этапов, часть магазинов сменит название до конца текущего года, пишет prmira.ru.