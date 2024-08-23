В красноярском Роспотребнадзоре предупредили родителей школьников, что купленные книги уже не обменяют

В последнюю неделю лета у родителей начинается суета — ребенка нужно собрать в школу и ничего не забыть. В такой суматохе легко купить что-то не то, а сейчас многие школьные принадлежности стоят приличных денег. Однако не все родители знают, что можно легко отказаться и вернуть товары.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Специалисты красноярского Роспотребнадзора отмечают, что даже в случае школьной канцелярии можно рассчитывать на право возврата. Это касается случаев, когда что-то не подошло по форме, размеру, цвету или комплектации.

Покупателям на это дается 14 дней. Единственное — упаковка и целостность товара должна быть сохранена.

Стоит знать и еще одну важную вещь: возврату не подлежат книги, брошюры, альбомы, календари, буклеты.

Эксперты советуют не накидываться на все необходимые для учебы предметы — приобретать стоит только то, что нужно для самого начала учебного года, отметили в красноярском Роспотребнадзоре, пишет kras.mk.ru.