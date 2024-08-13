Красноярка отсудила за неиспользованные подарочные сертификаты почти 14 тысяч рублей

В Красноярском крае «Спортмастер» отказался возвращать деньги клиентке, которая хотела отдать подарочные сертификаты, купленные два года назад.

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Женщина пыталась получить деньги за карты номиналом 2000, 3000 и 4500 рублей. Сотрудники магазина объяснили ей, что при покупке товаров не на всю сумму сертификата остаток денег сгорает. Клиентка обратилась в Роспотребнадзор, а затем подала иск в суд.

Он обязал магазин вернуть 9 500 рублей, а также назначил компенсацию за использование чужих денежных средств в размере 4 300 рублей, сообщает ngs24.ru.